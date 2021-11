Danilow erklärt, warum Russland Truppen in der Nähe der Ukraine braucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland zieht sein Militär an die ukrainische Grenze, um bei den anstehenden Verhandlungen einen Vorteil zu haben. Dies erklärte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Olexij Danilow, nach Angaben des Pressedienstes des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates vom Sonntag, 21. November.

„Mit dem Abzug der Truppen an die ukrainische Grenze versucht Russland, die Sicherheitslage in der Region zu maximieren, um den Einsatz am Tisch künftiger Verhandlungen zu erhöhen“, sagte Danilow bei einem Treffen mit Vertretern des US-Kongresses am Rande des Internationalen Sicherheitsforums in Halifax.

Danilow zufolge zeigen die Handlungen und Äußerungen Russlands sowie die Tests der neuesten Raketenabwehrsysteme auf seinen eigenen Satelliten, dass es für den Kreml keine Regeln mehr gibt.

Gleichzeitig wird die Ukraine eine Wiederholung der Situation von 2014 nicht zulassen und in der Lage sein, angemessen auf Russland zu reagieren, versicherte Danilow…