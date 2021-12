Danilow sprach über den Abzug der russischen Truppen an die Grenze

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der russische Präsident Wladimir Putin will die Ukraine zerstören, aber es besteht noch keine Gefahr einer bevorstehenden Invasion. Dies sagte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates Alexej Danilow in einem Interview mit AFP am Samstag, den 25. Dezember.

„Putin will unser Land zerstören. Wird er Erfolg haben? Nein, das wird er nicht… Unsere Bürger werden unser Land verteidigen“, sagte Danilow.

Er betonte, dass sowohl die Armee als auch die Zivilbevölkerung eine breite nationale Widerstandsbewegung bilden würden, sollte Russland angreifen.

„Wir werden unser Land verteidigen. Und das war’s“, fügte Danilow hinzu.

Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates forderte den Westen außerdem auf, der Ukraine mehr Militärhilfe zu leisten und Sanktionen gegen Russland zu verhängen.

„Wenn unser Land zerstört ist, gegen wen wollen Sie dann Sanktionen verhängen?“, erklärte Danilow.

Er erinnerte auch daran, dass das „wichtigste Thema“ die Versorgung der Ukraine mit Verteidigungswaffen sei, und warnte die westlichen Partner davor, mit Russland Entscheidungen über die Ukraine zu treffen.

„Was auch immer das Ergebnis dieser Verhandlungen sein mag, es wird nicht funktionieren, wenn die Ukrainer es nicht akzeptieren. Wir sind nicht Russland. Man kann nicht alle in die Knie zwingen, weil große Männer für uns entschieden haben“, resümierte Danilow…