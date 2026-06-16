Ein Dollar zu 51 und ein Mindestlohn von über 11.000: Das Kabinett hat zwei Szenarien für die Ukraine ausgearbeitet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Welches Szenario betrachten die Regierungsvertreter als „Basisszenario“ und worauf muss man sich einstellen, falls sich der Krieg hinzieht? Die Regierung hat die Haushaltserklärung für die Jahre 2027–2029 vorgelegt, in der zwei Entwicklungsszenarien vorgesehen sind – je nach Verlauf des Krieges. Die Prognosen umfassen auch den Dollarkurs, die Erhöhung des Mindestlohns und wichtige makroökonomische Kennzahlen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal der Abgeordneten der Partei „Diener des Volkes“, Olga Vasilevska-Smaglyuk.

Zwei Szenarien

Finanzminister Serhij Martschenko legte dem Koalitionsrat die Haushaltserklärung für die Jahre 2027–2029 vor.

Nach Angaben eines Mitglieds des Ausschusses für Finanzen, Steuer- und Zollpolitik der Werchowna Rada fand die Präsentation in Anwesenheit von Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko und der gesamten Regierung statt. Das Treffen wurde vom Regierungschef initiiert.

Die Haushaltserklärung sieht zwei Entwicklungsszenarien vor: ein Kriegsende und eine Fortsetzung des Krieges.

Im Basisszenario, das ein Kriegsende vorsieht, wird die Inflation im Jahr 2027 bei 8,9 % liegen, und der Dollarkurs wird zum Jahresende voraussichtlich bei 48,3 Hrywnja liegen.