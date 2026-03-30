Dollar und Euro werden nach dem Wochenende billiger: Wechselkurse am 30. März

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Barwechselkurs ist um 5 bis 10 Kopeken gefallen, in den Banken sogar noch stärker. In ukrainischen Wechselstuben und an den Bankschaltern ist zu Beginn der Woche ein Rückgang der Kurse für Fremdwährungen zu beobachten. Die Hrywnja hat gegenüber dem Dollar und dem Euro etwas an Boden gewonnen.

Weitere Informationen zur Marktsituation finden Sie im Artikel von RBK Ukrajina.