Der Dollar wird billiger, der Euro steigt: die aktuellen Wechselkurse vom 26. Mai

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wo kann man heute am günstigsten Dollar und Euro kaufen? Nach einem leichten Rückgang des Dollars bleiben Banken und Wechselstuben bei ihren Kursen vorsichtig. Gleichzeitig steigt der Euro weiter an und nähert sich in einigen Banken bereits der 52-Hrywnja-Marke.

Welche Kurse haben PrivatBank, Oschtschadbank, PUMB und Monobank festgelegt und wo kann man günstig Devisen kaufen? Lesen Sie dazu den folgenden Artikel von RBK Ukrajina.