In Donezk ist in der Universität, in der die Invasoren ihren Sitz haben, ein Feuer ausgebrochen - Medien

Am 21. Dezember brach in einem Gebäude der Nationalen Technischen Universität Donezk in Donezk ein Feuer aus. Dort könnte russisches Militär stationiert sein. Dies wird von den Medien berichtet.

Angeblich gab es eine Ankunft im Bereich des dritten Gebäudes, in dem sich eine militärische Abteilung befand. Früher war dort das Bataillon Sparta stationiert. Es wird darauf hingewiesen, dass die russischen Eindringlinge immer noch in dem Gebäude von DonNTU stationiert sind.

Die Besatzungsbehörden haben sich nicht zur Situation in der Stadt geäußert.

Wir werden daran erinnern, dass neulich in Donezk Explosionen zu hören waren. RosSMi schrieb, dass es angeblich sechs Verletzte gab.