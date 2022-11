Drei Angestellte des Untersuchungsgefängnisses in Cherson werden des Staatsverrats verdächtigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Drei Angestellte des Untersuchungsgefängnisses in Cherson wurden unter der Verfahrensaufsicht der regionalen Staatsanwaltschaft von Cherson festgenommen. Sie werden des Hochverrats verdächtigt, der unter dem Kriegsrecht begangen wurde (Teil 2 von Artikel 111 des Strafgesetzbuchs der Ukraine). Dies berichtet die Generalstaatsanwaltschaft.

Nach Angaben der Ermittler wechselten die Verdächtigen, von denen zwei leitende Positionen in der staatlichen Institution innehatten, nach der Einnahme von Cherson auf die Seite des Feindes. Sie erklärten sich bereit, in der Strafverfolgungsbehörde des Berufsstandes – der so genannten „Abteilung des Strafvollzugsdienstes im Gebiet Cherson“ – zu arbeiten. Einer der Bürger übernahm die Position des so genannten stellvertretenden Leiters für öffentliche Angelegenheiten, während die beiden anderen leitende operative Offiziere wurden.

Nachdem sie „Positionen“ erhalten hatten und Uniformen mit der Aufschrift „Z“ sowie andere russische Attribute trugen, handelten sie unter Verletzung internationaler Rechtsnormen und Standards für die Behandlung von Gefangenen. Als die Festgenommenen nicht gehorchten, wurde psychischer und physischer Druck auf sie ausgeübt.

Die Frage der Wahl einer Zwangsmaßnahme in Form von Haft für die Verdächtigen wird derzeit geklärt.

Die Ermittlungen im Ermittlungsverfahren werden von Ermittlern der territorialen Abteilung des Staatlichen Ermittlungsbüros in Melitopol durchgeführt, operative Unterstützung wird vom ukrainischen Sicherheitsdienst in der Region Cherson geleistet.

