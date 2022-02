Drohender Einmarsch: 12,5 Mrd. USD werden aus der Ukraine abgezogen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Nettozufluss ausländischen Kapitals in die ukrainische Wirtschaft betrug zwischen 2015 und 2021 insgesamt 37,8 Mrd. USD. Doch wegen der drohenden russischen Invasion wurden 12,5 Mrd. $ an ausländischem Kapital abgezogen. Dies teilte Bohdan Danylyshyn, Vorsitzender des Rates der Nationalbank der Ukraine, am Montag, den 21. Februar, auf seiner Facebook-Seite mit.

Er wies darauf hin, dass von den Erlösen Direktinvestitionen 15,8 Mrd. USD, Staatsanleihen 8,5 Mrd. USD und IWF-Darlehen 7 Mrd. USD ausmachen.

Danylyshyn erinnerte daran, dass die Ukraine nach Berechnungen des Präsidialamtes in diesem Jahr aufgrund der Spannungen mit Russland und der Gefahr einer möglichen Invasion jeden Monat etwa 2-3 Mrd. USD verliert.

„Andererseits hat die Ukraine Erfahrungen im Umgang mit schweren Krisen gesammelt, die das Land in den Jahren 1998-1999, 2008-2009, 2014-2015 und 2020-2021 erlebt hat. Diese Erfahrung ist zweifellos wichtig und wertvoll, denn sie hat uns gelehrt, wie wir auf negative Entwicklungen in der Weltwirtschaft und in der nationalen politischen und wirtschaftlichen Arena richtig reagieren können“, resümierte der Gouverneur der ukrainischen Nationalbank.

