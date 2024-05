Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die primären Ölraffinerieeinheiten AVT-1 und AVT-6 wurden beschädigt. Das Steuerkabel für die Luftkühler und der Schornstein des Ofens P-1 wurden beschädigt.

Drohnen des Main Intelligence Directorate haben in der Nacht des 11. Mai die Wolgograder Ölraffinerie in Russland angegriffen. Dies berichtet die Ukrajinska Prawda unter Berufung auf eine Quelle in der Hauptdirektion des Geheimdienstes.

Die Wolgograder Raffinerie gehört zu PJSC Lukoil-Volgogradneftepererabotka.

Es ist bekannt, dass die primären Ölverarbeitungsanlagen AVT-1 und AVT-6 betroffen waren.

Es ist auch bekannt, dass das Steuerkabel der Luftkühler beschädigt wurde, was zur Abschaltung von sieben Kühlern führte. Darüber hinaus wurde der Schornstein des Ofens P-1 beschädigt.

Zuvor hatten die russische Öffentlichkeit und einige Medien berichtet, dass in der Nacht des 11. Mai sieben Drohnen über den Regionen Wolgograd und Kursk abgeschossen wurden. Die Arbeit der Luftverteidigung wurde im Bezirk Krasnoarmeysky von Wolgograd gehört.

Erinnern Sie sich, am 10. Mai griffen Drohnen die Raffinerie in Kaluga RF an. Dies ist bereits der zweite Angriff auf die Ölraffinerie von Kaluga. Der erste Treffer wurde am 15. März verzeichnet.

Zuvor hatten Drohnen der Hauptdirektion des Geheimdienstes die Ölraffinerie von Rjasan in Russland und eine Raffinerie in der Region Woronesch in der Russischen Föderation angegriffen.