Drohnen des Main Intelligence Directorate haben die Ölraffinerie von Lukoil in der russischen Region Wolgograd angegriffen - Quellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Am 11. Mai haben Drohnen des Main Intelligence Directorate die Ölraffinerie von Lukoil in der russischen Region Wolgograd getroffen, wie Quellen Suspilne mitteilten. Was über den Schaden bekannt ist

In der Nacht des 11. Mai haben Drohnen des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine (Defence Intelligence of Ukraine) eine Ölraffinerie von Lukoil in der russischen Region Wolgograd angegriffen.

Dies wurde Suspilne von Quellen in den Spezialdiensten berichtet.

„In der Nacht zum 11. Mai „rumpelte“ es wieder in Russland. Um 03.45 Uhr besuchte ein unbemanntes Luftfahrzeug des Hauptnachrichtendienstes die Wolgograder Raffinerie, die zu Lukoil-Volgogradneftepererabotka gehört“, so die Quelle. Laut der Quelle wurden die primären Ölraffinerieeinheiten AVT-1 und AVT-6 beschädigt. Es wird derzeit geklärt, in welchem Zustand sich diese Einheiten befinden.

Es ist auch bekannt, dass das Steuerkabel für die Luftkühler beschädigt wurde, was dazu führte, dass sieben Luftkühler abgeschaltet wurden. Der Schornstein des Ofens P-1 wurde ebenfalls beschädigt.

Zuvor hatte Russland erklärt, dass in der Nacht des 11. Mai die Regionen Belgorod, Wolgograd und Kursk von Drohnen angegriffen wurden. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat das russische Militär angeblich „eine Reihe von Versuchen unterbunden, Angriffe auf das Territorium der Russischen Föderation unter Verwendung des Mehrfachraketen-Systems RM-70 Vampire und unbemannter Luftfahrzeuge vom Typ Flugzeug durchzuführen“.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte außerdem, dass seine Luftverteidigungskräfte „einundzwanzig Raketen und neun Drohnen über dem Gebiet Belgorod zerstört und sieben Drohnen über den Gebieten Kursk und Wolgograd abgefangen und zerstört haben“.