Drohnenangriff: Häuser in der Region Kiew beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Zwölf private Wohnhäuser und ein mehrstöckiges Gebäude wurden durch herabfallende Drohnentrümmer in zwei Bezirken der Region Kiew beschädigt. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Ruslan Kravchenko, am 11. Juli mit.

Er betonte, dass der nächtliche Luftangriff in der Region ohne Treffer verlaufen sei und es keine Verletzten gegeben habe.

„Der Schaden ist unbedeutend: Fenster und Türen wurden herausgeschlagen, Fassaden und Dächer wurden beschädigt. Außerdem wurde durch herabfallende Trümmer an mehreren Stellen der Grasboden in Brand gesetzt“, so der Leiter der Region.

Der Staatliche Notdienst der Ukraine stellte fest, dass die Rettungskräfte in den Bezirken Fastiw und Obuchiw der Region Kiew die Folgen des feindlichen Angriffs beseitigt haben.

Innenministerium zeigt Folgen des Drohnenangriffs in der Region Kiew