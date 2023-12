Drohnenangriff: Trümmerteile beschädigten das Gelände von Agrarbetrieben in der Region Mykolajiw

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Trümmer von Drohnen, die nach einem nächtlichen Angriff des Feindes in der Region Mykolajiw abgeschossen wurden, haben die Gebäude von Agrarbetrieben und landwirtschaftliche Geräte in den Gemeinden Kutsurubska und Snigirevska sowie Privathäuser in der Gemeinde Otschakiwska beschädigt. Dies teilte das ukrainische Innenministerium am Montag, den 11. Dezember, auf seinem Telegram-Kanal mit.

In der Nachricht heißt es, dass das Feuer umgehend von der Feuerwehr gelöscht wurde.

Das Innenministerium fügte hinzu, dass es keine Informationen über Verletzte gibt.