DTEK erklärt, wie das Unternehmen das ukrainische Energiesystem auf den nächsten Winter vorbereitet

Um das Energiesystem für die nächste Heizperiode vorzubereiten, bestellt die DTEK-Gruppe Transformatoren bei Herstellern und produziert die Ausrüstung selbst. Das sagte DTEK-CEO Maxym Timtschenko in einem Interview mit Forbes.

In diesem Jahr müsse das Unternehmen 3,5 Mrd. Hrywnja für geplante Reparaturen von Kraftwerken ausgeben, während es etwa 5 Mrd. Hrywnja benötige, um sich von dem massiven Beschuss zu erholen, sagte er.

DTEK deckt die Finanzierung der Reparaturen zum Teil aus eigenen Mitteln, zum Teil bemüht es sich um Kredite im Rahmen des staatlichen Programms 5-7-9.

„Wir versuchen, einen Vorrat an Ausrüstung anzulegen. Wir bestellen Transformatoren bei Herstellern und stellen, wenn möglich, unsere eigenen Geräte her. Wir nehmen auch Stromaggregate aus der Konservierung und reparieren, was repariert werden kann“, sagte Timtschenko.

Der Leiter von DTEK betonte, dass das Unternehmen alles tun werde, um sich auf den Winter vorzubereiten. „Das ist unsere oberste Priorität“, betonte Timtschenko.