Russland und die Demokratische Volksrepublik Korea verlieren wichtige Offiziere bei Angriff in der Region Kursk, Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Bei dem Angriff auf den Gefechtsstand in Rylsk in der Region Kursk am Freitag haben die Russen Dutzende von wichtigen Offizieren verloren. Nicht nur ihre eigenen, sondern auch nordkoreanische Offiziere.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Interview mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für die Associated Press.

Ihm zufolge gibt es trotz Geheimdienstberichten und Veröffentlichungen in den westlichen Medien, wonach die nordkoreanischen Truppen von der Frontlinie abgezogen wurden, Informationen über die mögliche Verlegung von weiteren 20-25.000 Mann.

Er wies auch darauf hin, dass die ukrainischen Verteidigungskräfte am 31. Januar eine starke Operation durchgeführt haben.

„Ihr zentraler Kommandoposten wurde im Sektor Kursk getroffen. Und gestern… haben sie (die Russen, Anm. d. Red.) wichtige Offiziere Russlands und Nordkoreas verloren. Es war ein militärisches Ziel von uns, ein faires Ziel. Es gab einen Raketenangriff von unserer Seite und den Einsatz verschiedener Waffentypen. Sie wurden mit einem umfassenden Schlag getroffen. Ich glaube, wir sprechen hier von Dutzenden von Offizieren. Sie haben Dutzende von Offizieren verloren“, betonte Selenskyj.

Angriff auf den Gefechtsstand in der Region Kursk

Am Freitag meldete der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine, dass Raketenwerfer und Artilleristen der Verteidigungsstreitkräfte den Kommandoposten der feindlichen Truppengruppe Kursk in der Stadt Rylsk angegriffen haben.

Infolge des Angriffs wurde der Punkt zerstört. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt. Es wurde jedoch klargestellt, dass diese Operation Teil eines systematischen Versuchs war, Russland der Fähigkeit zu berauben, Kampfhandlungen und Logistik effektiv zu koordinieren.