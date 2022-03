DTEK hat die Stromversorgung in zwei Bezirken von Mariupol wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Wie auf der Website der Stadtverwaltung zu lesen ist, haben Notfallteams von DTEK Donetsk Electricity Grid in der Nacht zum Mittwoch, 2. März, die Stromversorgung im größten Teil von Mariupol wiederhergestellt.

„Unsere Versorgungsarbeiter, Mitarbeiter von DTEK, haben sich heldenhaft in den Einsatz begeben. Unter dem Bombardement von Kugeln und Granaten taten sie alles, damit unsere Stadt leben und arbeiten konnte. Heute haben wir es geschafft. Es gibt Licht in der Stadt, die mobile Kommunikation wurde so weit wie möglich wiederhergestellt. Nachts haben wir Brot gebacken und die dreifache Menge hergestellt. 26 Tonnen Brot tauchten in unseren Geschäften auf“, heißt es in dem Bericht.

Nach Angaben des Energieministeriums gelang es den Reparaturteams, die Stromversorgung von 81.000 Abonnenten im zentralen Teil und am rechten Ufer der Stadt – in den Bezirken Central und Primorsky – wiederherzustellen. die Ingenieure von

Power warten auf die Erlaubnis der ukrainischen Streitkräfte, die Stromversorgung für weitere 50.000 Kunden wiederherzustellen.

Die Reparaturteams von DTEK Grids haben am Vortag die Stromversorgung von 65 Siedlungen in den Regionen Kiew und Donezk wieder aufgenommen…