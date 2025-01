Ukrainische Käseproduzenten könnten den heimischen Markt verlieren: der Grund

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainischen Käseproduzenten laufen Gefahr, einen bedeutenden Teil des heimischen Marktes zu verlieren, weil die Importe sehr wahrscheinlich zunehmen werden, so die Branchenanalyseagentur Infagro. „Der Hauptgrund für die Zunahme der Käseimporte ist das Preisgefälle zwischen ukrainischen und europäischen Produkten. Importierter Käse ist viel billiger als einheimischer Käse“, erklärten die Analysten. Ihrer Meinung nach können zwei Faktoren die Situation retten: eine Preissenkung durch die ukrainischen Käseproduzenten oder eine deutliche Abwertung der Hrywnja. Die erste Option ist unwahrscheinlich, da sich die Produzenten bereits daran gewöhnt haben, ein solches Instrument zur Verkaufsförderung einzusetzen. Selbst traditionelle Käsesorten werden in naher Zukunft nicht für weniger als 300 Hrywnja/kg verkauft werden. Aber ein Einbruch des Hrywnja-Wechselkurses ist angesichts des Krieges und der aktuellen Wirtschaftslage sehr wahrscheinlich, sagen Experten: „Dies ist eine Annahme für die Zukunft, aber jetzt sehen wir einen Anstieg der Dezember-Importe von Labkäse (hart, halbhart, weiß) um 50% im Vergleich zum Dezember 2023, bis zu 4,6 Tausend Tonnen. Das Angebot an europäischem Schmelzkäse stieg im gleichen Zeitraum um 28% auf mehr als 500 Tonnen“, so die Analysten und fügten hinzu, dass, wenn der Trend der hohen Importe anhält, europäische Käsesorten die Hälfte des gesamten Käseabsatzes in der Ukraine ausmachen werden. Zur Erinnerung: Milchprodukte werden in der Ukraine immer teurer. Dies ist auf die steigenden Preise für Rohstoffe und Produktionskosten zurückzuführen.