Die Gehälter der Abgeordneten steigen auf 75.000 Dollar - Rada-Insider

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

Volksdeputierte von „Dienern des Volkes“ erhalten monatliche Zusatzzahlungen in Umschlägen, die bis zu 75 Tausend Dollar erreichen.

Die Journalistin Alesya Batzman sagte dies in einer Sendung des Fernsehsenders „Ukraine 24“.

„Als all diese Leute in die Werchowna Rada kamen, positionierten sie sich als die ehrlichsten – „die neue Generation, wir werden alles ändern, wir werden die Regeln ändern, wir werden keine Korruption haben“… Und dann allmählich, nach und nach… Man kann keine Katze im Sack verstecken, die Leute auf den Fluren fangen sofort an zu prahlen, vor allem die Ungebildeten. Die Leute fangen an, darüber zu reden, wie es sich herausstellt, dass die ‚Diener‘ auch bezahlt werden“, sagte sie.

Dem Journalisten zufolge ging es anfangs um „lächerliche Summen für die Verhältnisse in der Werchowna Rada“ – 500, 1.000, 1.500 Dollar.

„Politische Journalisten, die sich seit langem mit dieser Geschichte befassen, haben sich sogar darüber lustig gemacht, was für eine Abwertung stattgefunden hat… Diejenigen, die früher Maniküre gemacht haben, Fotografen – für sie und diese 1000 Dollar waren gut, dafür wurden sie verkauft und gekauft. Aber mit der Zeit und den steigenden Einsätzen kamen diese Jungs auf den Geschmack, sie wurden reifer und es wuchs ihnen sehr schnell eine Krone auf dem Kopf“, so Batzman.

Wie der Journalist betonte, begannen die Abgeordneten selbst offen zu sagen, dass sie in Umschlägen bezahlt werden.

„In Interviews haben viele Leute darüber gesprochen. Selbst der heute verstorbene Anton Poljakow hat mehr als einmal darüber gesprochen. Und sie nannten ganz andere Zahlen – dass Abgeordnete je nach Position zwischen 10 und 20 Tausend Dollar im Monat und mehr bekommen. Bis zu 70-75 Tausend Dollar pro Monat“, sagte Batman.

Wer verteilt Umschläge an „Diener“

Sewhil Musajewa, Chefredakteurin der Ukrajinska Prawda, behauptet, dass der in den Verkehrsunfallskandal verwickelte Abgeordnete Aleksandr Trukhin inoffizielle Haushaltsfragen der Fraktion „Diener des Volkes“ bearbeitet.

„Nach unseren Informationen sowie nach Informationen der Ukrajinska Prawda aus politischen Kreisen befasst sich der Abgeordnete Trukhin mit inoffiziellen Haushaltsfragen der Diener des Volkesfraktion, d.h. mit Gehältern in Umschlägen“, sagte sie.

Abgeordnete für „falsches“ Abstimmen bestraft

Der ehemalige Leiter des Präsidialamtes, Andrij Bohdan, sagte in einem Interview mit dem Journalisten Dmytro Gordon, dass die Abgeordneten des Volksdienstes für „richtige“ Abstimmungen zusätzliche Zahlungen in Dollar erhalten.

„Ich habe gesehen, wie es funktioniert. Nehmen wir an, ein Abgeordneter hat ein Gehalt von, sagen wir, 20 Tausend Hrywnja, inoffiziell. Wer nicht wählt, wird mit einer Geldstrafe belegt und sein Gehalt wird gekürzt“, sagte er…