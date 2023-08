DTEK versorgt 17 Siedlungen im Donbass wieder mit Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Innerhalb von zwei Tagen haben die Ingenieure von DTEK 40.000 Familien in 17 Siedlungen in der Region Donezk, die aufgrund von feindlichem Beschuss ohne Stromversorgung waren, wieder mit Strom versorgt. Dies berichtete das Unternehmen am Vortag.

„Am 9. und 10. August konnte DTEK Donezkiye Power Grids durch Notreparaturen die Stromversorgung für die Bewohner von 17 Siedlungen ganz oder teilweise wiederherstellen. Die Wohnungen von 40.531 Familien in der Region Donezk sind wieder an die Stromversorgung angeschlossen“, heißt es in der Mitteilung.

Gleichzeitig geht der Beschuss der Region weiter. Nach Angaben der Militärverwaltung der Region Donezk wurde allein Wuhledar am 10. August 22 Mal beschossen.

Die Stromtechniker von DTEK sind ihrerseits dabei, die beschädigten Anlagen und Leitungen so schnell wie möglich wiederherzustellen.