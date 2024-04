Dutzende von Delfinen sind im Schwarzen Meer aufgrund von Militäraktionen innerhalb eines Monats gestorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Schwarzen Meer in der Nähe der vorübergehend besetzten Krim, Noworossijsk und der Küste der Region Krasnodar sind im März 2024 infolge von Militäraktionen Dutzende von Delfinen gestorben. Dies berichtete der Leiter der Forschungsabteilung des nationalen Naturparks Tuzlovskie limans Ivan Rusev.

„Im militärischen März 2024 sind bereits mehrere Dutzend Delfine in den Buchten von Sewastopol und anderen Küsten der besetzten Krim getötet worden. Es wurden auch erschütterte Tiere mit Symptomen von Sonarverletzungen (Mittel zur Erkennung von Unterwasserobjekten durch akustische Strahlung, Anm. d. Red.) gefunden. An unsere Küsten in Odessa und an die Küsten Bulgariens hat die Strömung auch Azovoka gebracht, die in den von Orcas besetzten Gewässern des Schwarzen Meeres verendet sind“, sagte Rusev.

Ihm zufolge sterben die Tiere wegen der Aktivitäten der russischen U-Boote und Überwasserschiffe in der Nähe der Krim und Noworossijsk.

Rusev stellte fest, dass das Meer nur 5% der Leichen „auswirft“, so dass die Zahl der toten Tiere mehrere Tausend erreichen kann.

Er fügte hinzu, dass das Massensterben von Delphinen im März 2022 begann.

„Dann begann ein schreckliches Massensterben von Walen – sie wurden zu Hunderten an verschiedenen Küsten des Schwarzen Meeres ausgesetzt. Darüber haben wir schon oft geschrieben und die Zahl der toten Delfine aus dem Krieg geschätzt – nur 50 Tausend Tiere“, erinnerte der Forscher.

Wir erinnern daran, dass in der Nähe von Kertsch tote Delfine an die Küste geworfen wurden.