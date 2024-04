Der ehemalige Abgeordnete Mykitas ist gegen Kaution aus dem Hausarrest entlassen worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Oberste Anti-Korruptionsgericht hat den ehemaligen Abgeordneten und ehemaligen Leiter von Ukrbud Maxym Mikitas, dessen Hausarrest abgelaufen ist, gegen eine Kaution in Höhe von 908.400 Hrywnja freigelassen. Darüber berichtet der Pressedienst des Obersten Anti-Korruptionsgerichts.

Das Oberste Anti-Korruptionsgericht nennt den Namen des Verdächtigen nicht, aber die Öffentlichkeit behauptet unter Bezugnahme auf den Bericht des Journalisten Oleg Novikov, dass es sich um Maxim Mikitas handelt.

„Der Ermittlungsrichter des Obersten Anti-Korruptionsgerichts hat dem Antrag der auf Korruptionsbekämpfung spezialisierten Staatsanwaltschaft teilweise entsprochen und das Maß der Zurückhaltung auf den Ex-Chef eines der Bauunternehmen der Hauptstadt geändert. So änderte das Gericht die Maßnahme der Zurückhaltung in Form von Hausarrest in eine Maßnahme der Zurückhaltung in Form einer Kaution. Die Höhe der Kaution – 908 400 Hrywnja“, heißt es in der Mitteilung.

Der Verdächtige hat folgende Verpflichtungen: sich auf jede Aufforderung des Ermittlers (Detektivs), des Staatsanwalts und des Gerichts hin einzufinden, den Ermittler (Detektiv), den Staatsanwalt oder das Gericht über Änderungen seines Wohnorts und seines Arbeitsplatzes zu informieren, die Kommunikation mit den im Gerichtsbeschluss genannten Personen zu unterlassen, bei den zuständigen staatlichen Behörden seinen Reisepass für Auslandsreisen und andere Dokumente zu hinterlegen, die das Recht geben, die Ukraine zu verlassen und in die Ukraine einzureisen, ein elektronisches Kontrollmittel zu tragen. Die Gültigkeitsdauer der Verpflichtungen beträgt zwei Monate.