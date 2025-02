Kolomojskyj's Inhaftierung wurde verlängert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Petschersky Bezirksgericht von Kiew hat beschlossen, die Dauer der Präventivmaßnahme in Form von Haft für Ihor Kolomojskyj bis zum 9. April zu verlängern. Dies berichtet der Pressedienst des Gerichts in dem Kommentar Suspilnomu.

Es geht um die Organisation des Auftragsmordes an dem Rechtsanwalt Sergej Karpenko im Jahr 2003.

Die Staatsanwaltschaft hat dem Fall fünf Bände mit Zeugenbefragungen und Schlussfolgerungen beigefügt. Das Büro des Generalstaatsanwalts gab den Verdacht gegen Kolomojskyj im Mai 2024 bekannt.

Den Ermittlungen zufolge hat der Geschäftsmann „aus persönlichen Rachegründen“ den Mord an dem Direktor einer Anwaltskanzlei angeordnet, weil er die Anforderungen an die Annullierung und Ungültigerklärung der Beschlüsse der Hauptversammlung einer offenen Aktiengesellschaft nicht erfüllt hat. Die Ereignisse ereigneten sich in Feodossija (Krim).

Der Geschäftsmann befindet sich seit dem 2. September 2023 wegen des Verdachts auf Betrug und Geldwäsche durch das Büro für wirtschaftliche Sicherheit im Haftzentrum des Sicherheitsdienstes der Ukraine.