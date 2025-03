Die Zahl der Verwundeten beim Beschuss von Dobropillya ist auf 47 angestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Infolge des russischen Angriffs auf das Zentrum von Dobropillya in der Region Donezk ist die Zahl der Verletzten auf 47 gestiegen, und 11 weitere Menschen wurden getötet.

Quelle: Militärverwaltung der Region Donezk, Staatsanwaltschaft der Region Donezk

Einzelheiten: Um 13:00 Uhr am Samstag meldeten die Behörden 33 Verletzte.

Eine Stunde später stellte die Staatsanwaltschaft klar, dass sich die Zahl der Verwundeten auf 40 erhöht hatte.

Die Opfer erlitten Minen- und Schrapnellwunden, darunter sechs Kinder.

** Um 16:00 Uhr* erklärte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk, Vadym Filashkin, dass bei dem Beschuss von Dobropillia 11 Menschen getötet und 47 verwundet wurden.

7 der Verwundeten wurden in ein Krankenhaus in Dobropillya eingeliefert, 3 weitere wurden in einem schwereren Zustand nach Dnipro evakuiert. Unter den Verwundeten sind 7 Kinder.