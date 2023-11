Eindringlinge bringen Tiere aus dem Askania Nova Reservat nach Russland - Zentrum für Nationalen Widerstand

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Eindringlinge stehlen Tiere aus dem Askania Nova Reservat in Cherson und transportieren sie in den Krasnodar Safari Park. Dies meldete das Zentrum für Nationalen Widerstand am Montag, den 6. November.

„Der Diebstahl findet im Rahmen des „Kooperationsabkommens“ statt. Das entsprechende Abkommen ist nicht gültig, denn es wird von einem russischen Schützling aus dem ukrainischen Reservat unterzeichnet, der nicht der Leiter ist. In Wirklichkeit stiehlt der Feind einfach Tiere und zerstört das einzigartige Reservat“, heißt es in der Nachricht.

Zuvor waren auch russische Militärangehörige auf dem Gebiet des Reservats gesichtet worden.