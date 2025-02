Das erste Treffen zwischen der ukrainischen Seite und Trumps Sondergesandtem für die Ukraine hat stattgefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die ukrainische Botschafterin in den Vereinigten Staaten, Oksana Markarova, sagte, die ukrainische Seite habe sich mit Trumps Sondergesandten für den russisch-ukrainischen Krieg, Keith Kellogg, getroffen. Die Parteien hatten eine „gründliche Diskussion“.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Facebook-Seite des ukrainischen Botschafters.

Laut Markarova ist dies nicht ihr erstes Treffen, sondern das erste, seit General Keith Kellogg offiziell zum Sondergesandten ernannt wurde. Die Ernennung fand am Montag, den 3. Februar, statt.

„Es ist nicht unser erstes Treffen mit General Keith Kellogg im Allgemeinen, aber das erste in seiner offiziellen Funktion als Sonderbeauftragter für die Ukraine und Russland, zu dem er am 3. Februar von Präsident Trump ernannt wurde. Wir hatten ein ausführliches Gespräch mit dem Sonderbeauftragten und seinem Team sowie mit meinen Kollegen, General Kremenetsky, dem Chef des ukrainischen Militärs, und dem stellvertretenden General Denys Senik“, heißt es in der Erklärung.

