Am ersten Tag des Jahres kam es bei der Operation der Vereinigten Streitkräfte zu vier Beschussereignissen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am 1. Januar um 17.00 Uhr wurden im Donbass im Gebiet der Operation der Vereinten Streitkräfte vier Verstöße gegen die Waffenruhe verzeichnet. Dies geht aus einer abendlichen Zusammenfassung des Joint Forces Operation Headquarters hervor.

„In Richtung Schyrokyne eröffnete der Feind das Feuer mit automatischen und Panzerabwehr-Granatwerfern sowie großkalibrigen Maschinengewehren. In der Nähe von Novoluganskoye feuerten die Separatisten mit Granatwerfern und Handfeuerwaffen. Die Insassen eröffneten das Feuer aus Panzerabwehrgranatwerfern in Richtung Vodyane in der Region Donezk“, heißt es in dem Bericht.

Auch in der Nähe von Sajzewe beschossen Separatisten Stellungen der Streitkräfte der Ukraine mit automatischen Maschinengewehr-Granatwerfern.

Keine Verluste bei den Vereinigten Streitkräften.

Artillerieeinsatz gegen die Streitkräfte der Ukraine im Donbass – HQ.