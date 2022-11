Die Evakuierung von Cherson hat begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Zug nach Chmelnyzkyj hat Cherson mit den ersten 100 Einwohnern von Cherson verlassen, die beschlossen haben, die von der Regierung organisierte kostenlose Evakuierung in Anspruch zu nehmen. Dies teilte das Ministerium für die Wiedereingliederung der vorübergehend besetzten Gebiete der Ukraine am Freitag, den 25. November, mit.

Es hieß, der Zug mit Menschen sei nach Chmelnyzkyj abgefahren. Darunter: 26 Kinder, sieben bettlägerige Patienten und sechs Personen mit eingeschränkter Mobilität.

„Nach der Ankunft in Chmelnyzkyj erhalten alle Evakuierten Unterstützung bei der Ausstellung eines IDP-Zertifikats und eine staatliche Geldunterstützung in Höhe von 2.000 Hrywnja pro Erwachsenem und 3.000 Hrywnja für Kinder und Personen mit Behinderungen. Sie alle werden kostenlos untergebracht und erhalten humanitäre Hilfe“, heißt es in der Erklärung.

Das Ministerium erinnerte daran, dass es jetzt möglich ist, aus der Region Cherson mit Bussen nach Odessa, Mykolajiw und Krywyj Rih zu evakuieren. Dort werden die Menschen in speziell ausgestatteten Unterkünften untergebracht und dann in Evakuierungswagen in sicherere Regionen der Ukraine gebracht.

Zuvor hatte der Leiter der regionalen Staatsverwaltung von Cherson, Jaroslaw Januschewytsch, dazu aufgerufen, die Bewohner der befreiten Gebiete der Region zu evakuieren. Dies sei auf die hohe Bedrohung durch den Beschuss der Russischen Föderation und die schwere Zerstörung der Infrastruktur in der Region zurückzuführen.

