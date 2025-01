Experte: Die Umsetzung des Projekts zur Fertigstellung des KKW Chmelnyzka ist notwendig, um das Defizit der Grundversorgung zu decken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Fertigstellung der Blöcke 3 und 4 des KKW Chmelnyzka ist von strategischer Bedeutung für die Energiesicherheit und die Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele der Ukraine.

Dies erklärte Yurii Sapozhnykov, Vorstandsvorsitzender des Kiewer Forschungs- und Planungsinstituts Energoproekt, in einem Kommentar gegenüber RBK Ukrajina.

„Dies ist ein strategischer Wert, die Arbeit hätte gestern beginnen sollen. Eine Verzögerung der Umsetzung dieses Projekts ist den Interessen des Staates abträglich“, sagte er.

Laut Sapozhnikov hat die Ukraine die einmalige Gelegenheit, zwei neue Kraftwerksblöcke in Betrieb zu nehmen, die den Mangel an grundlegender Stromerzeugung zu angemessenen Kosten und in kurzer Zeit ausgleichen können. Dies ist besonders wichtig angesichts des Verlusts des Zugangs zum KKW Saporischschja und der Zerstörung von Wärme- und Wasserkraftwerken durch die militärische Aggression Russlands.

„Das Stromsystem des Landes arbeitet derzeit ohne jegliche Reserven. Dies ist eine anormale Situation. Der Wiederaufschwung nach dem Krieg wird zu einem raschen Anstieg des Stromverbrauchs führen, und nur die nukleare Stromerzeugung kann diesen Anstieg decken“, betonte der Experte.

Ihm zufolge ist die Fertigstellung der KhNPP-Blöcke eine wichtige Etappe für einen langfristig stabilen Betrieb des Stromsystems.

Zur Erinnerung: Die Blöcke 3 und 4 des KKW Chmelnyzka sind zu 75% bzw. 25% fertiggestellt.