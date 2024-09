Explosion in Poltawa: Die Behörden melden die Ankunft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen haben die zivile Infrastruktur in der Gemeinde Poltawa mit einer Rakete getroffen. Nach vorläufigen Angaben, ohne Opfer.

Am Abend des Samstags, 7. September, gab es eine laute Explosion in Poltawa. Bald darauf meldeten die örtlichen Behörden einen Treffer in der Infrastruktur.

„Der Feind hat die zivile Infrastruktur in der Gemeinde Poltawa getroffen. Vorläufig ohne Verletzte. Bis zur Erholung bleiben wir in Schutzräumen“, schrieb der Leiter der regionalen Militärverwaltung Pronin.

Zuvor warnten die Überwachungsmedien vor einer Lenkflugkörperrakete, die auf Poltawa zufliegt. Es gab auch Informationen über einen Marschflugkörper, wahrscheinlich Ch-69.

Wir erinnern daran, dass die Russen am Samstag Charkiw und seine Vororte getroffen haben. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben.

Auch heute schlugen die Russen in Kurakhove in der Region Donezk ein, wobei eine Feuerwehr- und Rettungseinheit und ein Feuerwehrwagen beschädigt wurden.