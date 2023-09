Explosionen in Sumy gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Sumy waren in der Nacht zum Donnerstag, den 7. September, Geräusche von Explosionen zu hören. Zu diesem Zeitpunkt wurde in der Region ein Luftalarm ausgerufen, berichtet Suspilne.

Anwohner berichten, dass während des Luftalarms in Sumy Explosionen zu hören waren. Die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine warnt vor einer Raketengefahr in der Region Sumy.

Die Einwohner werden aufgefordert, während des Alarms in Schutzräumen zu bleiben oder die Regeln der „zwei Wände“ einzuhalten.

Wir erinnern daran, dass am 6. September russische Angreifer den Markt in Konstantinowka getroffen haben. Ursprünglich wurde von 16 Toten berichtet.

Später sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass die Russen Konstantinovka absichtlich angegriffen haben und dass dies ihre traditionelle Taktik ist, wenn die Verteidigungsstreitkräfte positive Offensivaktionen durchführen.