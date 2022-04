Der Feind in der Region Luhansk bereitet einen großen Durchbruch vor - Gaidai

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Truppen planen einen großen Durchbruch in der Region Luhansk, Truppen und Ausrüstung werden herangeschafft. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Luhansk, Sergej Gaidai, in einer Telefonkonferenz mit.

„Es gibt in der Tat eine große Ansammlung von Personal und Ausrüstung, sie bereiten sich auf einen großen Durchbruch vor. In der Nacht gab es einen Durchbruchsversuch in der Gegend von Rubischne, aber unsere Verteidiger haben den Angriff zurückgeschlagen, mehrere Panzer wurden dort getroffen, es gibt Dutzende Tote unter den Feinden“, sagte der Leiter der Region.

Er stellte fest, dass das ukrainische Militär die Stellung hält, aber „wir können sehen, dass die Anhäufung sehr, sehr mächtig ist“.

Gaidai appellierte auch an die Bewohner der Region Luhansk, alle zu evakuieren, da der Feind „einfach alles auf seinem Weg zerstören wird“.

Ihm zufolge benutzen die russischen Invasoren die Bewohner der vorübergehend besetzten Gebiete als „Kanonenfutter“.

Zuvor hatte das Verteidigungsministerium erklärt, die russischen Truppen würden sich in der Ostukraine konzentrieren…