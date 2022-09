Feind setzt Zwangsmobilisierung fort - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Um die Verluste an Arbeitskräften auszugleichen, setzt der Feind die Zwangsmobilisierung in den vorübergehend besetzten Gebieten fort. Dies geht aus der morgendlichen Zusammenfassung des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte vom 23. September hervor.

So wurden am 19. September in Horlivka von Vertretern des Ersten Armeekorps zehn Männer trotz ihres Alters oder Gesundheitszustands festgenommen und angeworben.

„Zwischen dem 18. und 20. September versuchten Vertreter eines russischen Privatunternehmens erfolglos, Gefangene in der Haftanstalt Luhansk zu rekrutieren“, teilte der Generalstab mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Krim-Besatzungsbehörden im Rahmen der Teilmobilisierungsmaßnahmen erklärten, dass die Hauptzahl der Reservisten aus Mitarbeitern privater Sicherheitsunternehmen mit Militärdienst-Erfahrung rekrutiert werden sollte. In Sewastopol wurden einige Firmen bereits angewiesen, Listen aller in Frage kommenden Mitarbeiter zu erstellen.

Bekannt ist auch die vorzeitige Graduierung von Kadetten der Marschall-Wasilewski-Luftverteidigungs-Militärakademie der russischen Streitkräfte in Smolensk und ihr weiterer Einsatz in den Truppen.

Die russische Militärführung plant, vom 26. September bis zum 24. Oktober in der Moskauer allgemeinen Militärkommandischule ein Treffen mit Bürgern in Reserve abzuhalten.