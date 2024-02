Ferrari hat das Jahr mit Rekordergebnissen abgeschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der italienische Sportwagenhersteller Ferrari N.V. hat im Jahr 2023 ein Rekordergebnis erzielt. Der Nettogewinn stieg um 34 Prozent und der Umsatz um 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dies gab das Unternehmen am Donnerstag, den 1. Februar, in seinem Jahresbericht bekannt.

Laut der Pressemitteilung hat Ferrari im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von 1,26 Milliarden Euro erwirtschaftet, was einer Steigerung von 34% gegenüber 2022 entspricht.

Der Nettogewinn des Autobauers lag im letzten Quartal des Jahres bei 294 Millionen Euro, ein Plus von 33% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Verkäufe von Ferrari gingen im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 2% auf 3.245 Fahrzeuge zurück, während die Auslieferungen im Gesamtjahr um 3% auf 13.663 Fahrzeuge stiegen.

Die Ferrari-Aktien stiegen im Mailänder Handel um 5 Prozent. Die Kapitalisierung des Unternehmens ist im vergangenen Jahr um 37,6% gestiegen und liegt bei 79,6 Milliarden Euro.

