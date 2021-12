Der ukrainische Hafen ist an Ausländer vergeben worden: Was das bedeutet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die einzigartige Lage der Ukraine – zwischen Europa und Asien – bietet uns viele Vorteile. Mit einer kompetenten staatlichen Politik kann unser Land zu einem vollwertigen Drehkreuz werden, das private ausländische Investitionen anzieht. Die Konzessionierung des Hafens Olvia in Mykolajiw an ein katarisches Unternehmen ist ein hervorragender Beweis dafür. Korrespondent.net erläutert die Details der Vereinbarung.

Gute Nachrichten

Das erste Konzessionsprojekt wurde umgesetzt: Der ukrainische Hafen Olvia hat 3,4 Milliarden Hrywnja an internationalen Investitionen angezogen, teilte der Pressedienst des ukrainischen Infrastrukturministeriums am 1. Dezember mit. Es geht darum, dass das Eigentum des staatlichen Unternehmens Stevedoring Company Olvia und die entsprechenden Vermögenswerte der SE Administration of the Sea Ports of Ukraine im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft für 35 Jahre an QTerminals Olvia, ein Mitglied der QTerminals Group, übertragen wurden.

QTerminals Olvia wird ab dem 2. Dezember 2021 die Verwaltung der in Konzession gegebenen Hafenanlagen übernehmen.

QTerminals ist ein führender internationaler Hafen- und Terminalbetreiber, der Container-, Massengut-, Stückgut-, RORO-, Vieh-, Offshore-Versorgungsdienste und Kreuzfahrtdienste anbietet. QTerminals Olvia wird das dritte Hafenobjekt des Betreibers sein. Die ersten beiden sind Hamad Port, der Vorzeigehafen von QTerminals in Katar, und QTerminals Antalya in der Türkei.

Das Ministerium für Infrastruktur erklärte, dass fast die Hälfte der garantierten Investition von 3,4 Milliarden Grivna in den nächsten dreieinhalb Jahren für den Ausbau des Hafens verwendet werden soll.

Die Vereinbarung sieht den Erhalt von Arbeitsplätzen für die Beschäftigten des Unternehmens für einen Zeitraum von sechs Jahren vor. Gleichzeitig wird sie sich an die Vorgabe halten, so viele ukrainische Staatsangehörige wie möglich für die Arbeit im Hafen zu beschäftigen.

Ein weiterer Punkt des Abkommens ist die Lösung der Infrastrukturprobleme von Nikolaev. Der Investor wird insbesondere den Bau eines neuen Tunnels unter der Eisenbahnlinie im Korabelny-Bezirk der Stadt finanzieren. Es ist geplant, 80 Millionen Hrywnja für diesen Zweck bereitzustellen.

„Bei der öffentlich-privaten Partnerschaft geht es also nicht nur um die Entwicklung eines bestimmten Hafens, sondern um die der gesamten Region. Es geht um neue Arbeitsplätze, neue Infrastrukturen, das Wachstum des Exportpotenzials der ukrainischen Wirtschaft und folglich um die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Ukraine im internationalen Handel“, betonte Infrastrukturminister Olexander Kubrakov.

Wie alles begann

Der Direktor von Olvia, Ruslan Oliynyk, erinnerte sich, dass die Geschichte der Konzession für das Unternehmen im Jahr 2014 begann. Zu dieser Zeit initiierte die Geschäftsführung von SMP Oktyabrsk (der damalige Name von SC Olvia) die Überführung des Unternehmens in eine Konzession und schlug sie dem Infrastrukturministerium wiederholt zur Prüfung vor.

Im Jahr 2016 wählte das Ministerium für Infrastruktur den spezialisierten Seehafen Olvia als eines der ersten Pilotkonzessionsprojekte in der Hafenwirtschaft aus. Und im August 2018 wurde mit Unterstützung der Weltbank und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung die Machbarkeitsstudie des Projekts abgeschlossen. Als Ergebnis der Arbeit mit potenziellen Investoren haben mehr als 20 Unternehmen ihr Interesse an dem Projekt bekundet, darunter auch das in Katar ansässige Unternehmen QTerminals.

Im Dezember 2018 genehmigte das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung die Schlussfolgerungen der Leistungsanalyse der öffentlich-privaten Partnerschaft für das Konzessionsprojekt des Olvia-Hafens, so dass das Ministerium für Infrastruktur mit den Vorbereitungen für die Ausschreibung beginnen konnte.

Im September 2019 wies der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyjj bei einem Treffen mit der Führung der Werchowna Rada, dem Ministerkabinett und den Strafverfolgungsbehörden den Minister für Infrastruktur an, bis zum 1. Januar 2020 Pilotausschreibungen für die Konzession der Seehäfen Olvia und Cherson durchzuführen.

Übrigens: Die Werchowna Rada hat erst 2019 ein Gesetz über Konzessionen verabschiedet.

Olvia Port / Qterminals.com h2.

Zweite Investition nach Kryvorizhstal

QTerminals gewann im Januar 2020 die Ausschreibung für die Konzession des Port Olvia-Geländes, und im August 2020 wurden endgültige Vereinbarungen getroffen. Infrastrukturminister Vladyslav Krykliy sagte damals, dass während der 35-jährigen Laufzeit der Konzession Investitionen in Höhe von bis zu 17,3 Mrd. Hrywnja getätigt werden würden. Der Beamte versprach, dass alle Verfahrenspunkte bis Ende 2021 abgeschlossen sein würden – und so kam es dann auch.

„Dies ist die erste Direktinvestition aus Katar, die zweitgrößte Investition nach Kryvorizhstal und eine der größten ausländischen Direktinvestitionen in der ukrainischen Hafenindustrie in der Geschichte der Unabhängigkeit“, betonte Krykly.

Gleichzeitig sagte er, dass die jährliche Konzessionszahlung mindestens 80 Millionen Hrywnja betragen wird (das ist 16 Mal mehr als der Gewinn des Hafens für 2019). QTerminals verpflichtete sich, ein jährliches Mindestumschlagsvolumen von 2,55 Millionen Tonnen bereitzustellen.

Bei den Planungen wurde auch der Bau eines neuen Terminals im nördlichen Wellenbrecherbereich berücksichtigt, das aus zwei Liegeplätzen und drei Lademaschinen bestehen wird, und die Lagerung in mechanisierten Silo-Lagern vorgesehen. Mit diesen beiden Projekten hofft QTerminals, den Umschlag um 2 Millionen Tonnen zu steigern.

Die Erstinvestition sollte sich auf etwa 142 Millionen Dollar belaufen. Dem Konzessionsentwurf zufolge sollen die Einnahmen des Investors für den Haushalt bis 2030 1 Milliarde Hrywnja pro Jahr erreichen, und der Umschlag soll 5,9 Millionen Tonnen pro Jahr erreichen (plus weitere 2 Millionen Tonnen pro Jahr durch das neue Getreideterminal).

Eine logische Fortsetzung der Außenpolitik

Im April 2021 stattete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Katar einen offiziellen Besuch ab, in dessen Verlauf die Parteien 15 wichtige Dokumente, darunter zwei Handelsprojekte, unterzeichneten. Sie sprachen insbesondere über die Lieferung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus der Ukraine nach Katar sowie über die Anziehung von Investitionen aus Katar in die Entwicklung von Infrastrukturobjekten in unserem Land, einschließlich des Baus von Straßen und Brücken.

Olvia ist der zweite ukrainische Hafen, der konzessioniert wurde. Im Juni 2020 unterzeichnete das Ministerium für Infrastruktur eine Vereinbarung mit dem Unternehmen Risoil-Cherson über die Konzession für den Handelshafen Cherson. Gemäß dem Vertrag ist der Investor verpflichtet, etwa 300 Mio. Hrywnja in die Entwicklung des Hafens zu investieren und weitere 18 Mio. Hrywnja in die lokale Infrastruktur zu investieren…