​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es besteht keine Gefahr, dass nicht genug Öl für den Bedarf der Haushalte und Unternehmen vorhanden ist, so die tschechische Regierung.

Russisches Öl, das über die Druzhba-Pipeline in die Tschechische Republik fließt, hat am Dienstag, den 4. März, aufgehört, in das Land zu fließen. Dies berichtet CT24 unter Berufung auf den Minister für Industrie und Handel Lukas Vlcek.

Ihm zufolge fließt kein Öl mehr über die russische Druschba-Pipeline in die Tschechische Republik. Es gibt jedoch keinen Mangel an Öl für den heimischen Verbrauch.

Die Gründe für die Unterbrechung der Öllieferungen werden nicht genannt.

Wir möchten daran erinnern, dass die Ukraine am 1. Januar den Transit von russischem Gas nach Europa eingestellt hat. Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete die Unterbrechung des russischen Gastransits durch die Ukraine als eine der größten Niederlagen der Russischen Föderation.

Die Einstellung des Öltransits über die Druschba-Ölpipeline wäre ein Verstoß der Ukraine gegen den Vertrag über die Energiecharta und das Assoziierungsabkommen mit der EU, so die Regierung.