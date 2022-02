Südkorea könnte Europa mit Gaslieferungen helfen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die südkoreanischen Behörden erwägen die Möglichkeit, Erdgaslieferungen nach Europa zu organisieren. Dies sagte der koreanische Außenminister Jeong Eui-young, wie RIA Novosti am Sonntag, 13. Februar, berichtete.

„Die Situation in der Ukraine entwickelt sich in die falsche Richtung, und was die Unterstützung von Erdgaslieferungen nach Europa angeht, so ziehen wir diese Frage aktiv in Betracht, falls Schwierigkeiten auftreten sollten. Ich hoffe, dass die Situation in der Ukraine durch Diplomatie und Dialog gelöst wird“, sagte Jong-Yong auf einer Pressekonferenz nach Gesprächen mit seinen amerikanischen und japanischen Amtskollegen.

Die Außenminister Südkoreas, Japans und der USA trafen sich am 12. Februar zu Gesprächen in Honolulu auf Hawaii, bei denen sie unter anderem das Problem der koreanischen Halbinsel erörterten.

Diese Woche wurde bekannt, dass mehrere Flüssigerdgas-Tanker von Japan aus nach Europa unterwegs waren. Dies gab der Minister für Wirtschaft, Handel und Industrie des Landes, Koichi Hagiuda, bekannt…