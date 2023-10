Ein Feuer, das aufgrund eines russischen Angriffs auf eine Mine ausgebrochen war, wurde in Torezk 15 Stunden lang gelöscht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Torezk, Region Donezk, haben Mitarbeiter des Staatlichen Notfalldienstes der Ukraine 15 Stunden lang ein Feuer gelöscht, das infolge eines feindlichen Treffers auf dem Gelände eines Bergwerks ausgebrochen war.

Dies berichtet der Pressedienst des Staatlichen Notdienstes.

Demnach griffen die Russen am 21. Oktober um Mitternacht Torezk an, was zu einem Brand auf dem Gelände der Mine führte. Feuerwehrleute stellten fest, dass der Hebemechanismus auf einer Fläche von tausend Quadratmetern Feuer gefangen hatte.

Außerdem brannte das Dach des dreistöckigen Verwaltungs- und Wirtschaftsgebäudes auf der gesamten Fläche (zweitausend Quadratmeter) und im dritten Stock des Gebäudes.

Pressedienst des Staatlichen Notfalldienstes

15 Stunden lang kämpften die Rettungskräfte mit dem Brandherd und löschten das Feuer um 14:15 Uhr. Zu diesem Zweck waren 27 Spezialisten und 6 Einheiten der Ausrüstung im Einsatz.