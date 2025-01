Der britische Geheimdienst hat die ukrainischen Angriffe auf Engels analysiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der britische Geheimdienst hat die Angriffe der ukrainischen Verteidigungskräfte auf das Öldepot des russischen Flugplatzes Engels-2 in der Region Saratow analysiert, die am 8. und 14. Januar durchgeführt wurden. Dies teilte der Pressedienst des britischen Verteidigungsministeriums am Mittwoch, den 29. Januar mit.

Demnach kam es infolge des Angriffs am 8. Januar zu Großbränden auf dem Gelände des Treibstoff- und Schmiermittellagers, deren Löschung mehrere Tage in Anspruch nahm.

In der Nacht zum 14. Januar wurde das Öllager erneut angegriffen, was wiederum zu Bränden und zusätzlichen Schäden an der Infrastruktur der Anlage führte.

Die Analyse von Bildern vom 21. Januar zeigte die Zerstörung von vier Treibstofftanks und die Beschädigung von zehn weiteren.

„Die wiederholten Angriffe zeigen, dass die Ukraine immer besser in der Lage ist, die Infrastruktur der Russischen Föderation anzugreifen“, heißt es in dem Bericht weiter.

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte bestätigte den Angriff auf das Öldepot in der Stadt Engels. Das gewaltige Feuer brannte fünf Tage lang. Erst am Vortag wurde in Russland bekannt gegeben, dass das „offene Feuer“ im Öldepot gelöscht wurde. Dies geschah nur, weil die betroffenen Treibstofftanks vollständig ausgebrannt waren.

In der Folge griffen Drohnen eine Reihe weiterer wichtiger Unternehmen in Russland an, darunter auch wieder das Öldepot in Engels.