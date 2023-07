Das Finanzministerium hat 24,3 Mrd. ₴ an die lokalen Haushalte überwiesen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die lokalen Haushalte haben im Juni 2023 24,3 Mrd. Hrywnja an Überweisungen aus dem allgemeinen Fonds des Staatshaushalts erhalten. Dies teilte der Pressedienst des Finanzministeriums am Dienstag, 4. Juli, mit.

„Im Juni 2023 hat das Finanzministerium in Übereinstimmung mit der Haushaltsgesetzgebung interbudgetäre Transfers an die lokalen Haushalte in Höhe von 24,3 Mrd. Hrywnja geleistet, was 88,3% der im Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Mittel entspricht“, heißt es in der Mitteilung.

Mehr als 2,4 Mrd. Hrywnja (100 % der Zuteilung) wurden für grundlegende Subventionen und mehr als 1 Mrd. Hrywnja für zusätzliche Subventionen überwiesen.

Im Juni verfügten die Kommunalverwaltungen, die Gebiete, in denen militärische Operationen stattfinden oder im Gange sind, oder die vorübergehend besetzten Gebiete über eine umgekehrte Subvention in Höhe von 242,3 Mio. Hrywnja, die unter Kriegsbedingungen nicht an den Staatshaushalt überwiesen wurde.

Die Salden der Konten der lokalen Haushalte und Haushaltsinstitutionen für den allgemeinen und den Sonderfonds für den Zeitraum Januar – Juni 2023 stiegen um 54,3 Milliarden Hrywnja und beliefen sich zum 1. Juli 2023 auf 169,7 Milliarden Hrywnja.

Infografik des Finanzministeriums