Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net

Die ukrainischen Steuerbehörden haben das Unternehmen, das die Website PornHub betreibt, mit einer Geldstrafe belegt. Dies berichtete der Vorsitzende des Ausschusses für Finanzen, Steuern und Zollpolitik der Werchowna Rada, Daniil Hetmanzew, am Montag, den 18. Dezember, auf Telegram.

Ihm zufolge sind nicht alle Zahler, die Dienstleistungen für Erwachsene anbieten, gleichermaßen für die Besteuerung verantwortlich. Als positives Beispiel nannte er den berühmten Dienst Onlyfans, der seit Anfang 2023 bereits 944,1 Tausend Dollar an den Staatshaushalt der Ukraine gezahlt hat.

„Gleichzeitig entzieht sich das Unternehmen, das die Website PornHub betreibt, der Registrierung, weshalb ihm eine Geldstrafe in Höhe von 5543 Dollar auferlegt und die entsprechende PPR an das Unternehmen und an die kanadische Steuerbehörde geschickt wurde“, schrieb der Abgeordnete.

Hetmanzew erinnerte daran, dass jeder Penny der so genannten „Steuer auf Google“ zur Finanzierung der Streitkräfte der Ukraine verwendet wird und die Ukraine nach der Bewertung von PornHub auf dem 14. Platz unter den anderen Ländern in Bezug auf die Aufrufe dieser Seite steht.

Wir erinnern daran, dass internationale Unternehmen Anfang Oktober 2023 10,2 Milliarden Hrywnja „Steuer auf Google“ an den Staatshaushalt überwiesen haben. Die größten Zahler der Mehrwertsteuer auf digitale Dienstleistungen sind Google, Google Play und Netflix.