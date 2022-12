Das Finanzministerium hat die Verzögerungen mit der westlichen Finanzhilfe erklärt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine hat in diesem Jahr von den westlichen Verbündeten ungleichmäßige Finanzhilfe erhalten, weil keiner von ihnen einen Krieg plante. Dies erklärte Finanzminister Serhij Martschenko in einem Interview für RBws-Ukraine, das am Mittwoch, den 28. Dezember, veröffentlicht wurde.

Er erinnerte daran, dass die Ukraine in diesem Jahr bereits 31 Milliarden Dollar an Darlehen und Zuschüssen zur Unterstützung des Haushalts erhalten hat. Das monatliche Finanzierungsdefizit lag bei 4-5 Milliarden Dollar.

„Die Tatsache, dass wir im Jahr 2022 31 Milliarden Dollar erhalten haben, ist kein Manna vom Himmel, das irgendwie auf die Ukraine gefallen ist, und wir sind hier glücklich“, sagte Martschenko.

Der Grund für den ungleichmäßigen Geldfluss war, dass die westlichen Länder ursprünglich nicht vorhatten, der Ukraine diese Darlehen und Zuschüsse zu geben. Die Partnerregierungen trafen diese Entscheidungen „aus dem Bauch heraus“.

„Sie änderten ihre eigenen Haushalte und fanden Lösungen innerhalb von Haushaltsperioden – das ist teuer“, erklärte Martschenko.

Er fügte hinzu, dass es in den Haushalten dieser Länder keine Mittel für die Militäraktion gab, weil sie keinen Krieg planten.

„Es wäre seltsam, wenn jemand Mittel im Voraus bereitstellen würde, selbst wenn er eine Militäraktion vorhersieht. Denn der Start einer militärischen Kampagne ist eine spezifische einseitige politische Entscheidung“, betonte der Finanzminister.

Martschenko sagte zuvor, dass die Verteidigungsausgaben in der Ukraine um das Sechsfache gestiegen sind. Gleichzeitig ist das Land bereits auf eine Militärkampagne im Jahr 2023 vorbereitet.

Nachrichten von Korrespondent.net in Telegram. Abonnieren Sie unseren Kanal https://t.me/korrespondentnet