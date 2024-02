Ein finnisches Unternehmen wird wegen des Krieges in der Ukraine seine Produktion von Granaten erhöhen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Munitionsfabrik Nammo Lapua in der finnischen Stadt Sastamala wird ihre Produktion in diesem Jahr wegen des Krieges in der Ukraine um das Fünffache erhöhen. Dies berichtet die finnische Ausgabe von Yle.

Die Produktionssteigerung in der Fabrik steht im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, denn Artilleriegranaten spielen eine wichtige Rolle bei der finnischen Hilfe für die Ukraine sowie bei der Auffüllung der Lagerbestände der EU-Länder, die zuvor Munition aus ihren Lagern in die Ukraine geliefert haben.

Nammo hat sich um die Teilnahme an einem EU-Projekt zur Steigerung der Munitionsproduktion beworben.

Wenn das Projekt erfolgreich ist, wird das Unternehmen eine neue Fabrik zur Herstellung von Artilleriegranaten bauen. Das Projekt wird auch von der finnischen Regierung finanziert werden müssen.

Nammo (Nordic Ammunition Company) ist ein gemeinsames norwegisch-finnisches Unternehmen, das auf die Herstellung von Munition spezialisiert ist.

Das norwegische Ministerium für Handel und Industrie und der finnische Konzern Patria halten zu gleichen Teilen Anteile an dem Unternehmen.

Wie wir bereits berichteten, schlägt die Tschechische Republik vor, dass die EU Munition für die Ukraine außerhalb Europas kauft, nachdem bekannt wurde, dass die EU nur die Hälfte der versprochenen eine Million Granaten rechtzeitig liefern kann.