Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Unter den Teilnehmern des Forums waren auch Delegierte von Freiwilligeneinheiten, die in den ukrainischen Verteidigungskräften kämpfen.

In Lwiw hat ein Forum der russischen Opposition stattgefunden. Dies teilte am Vortag die Hauptdirektion des Nachrichtendienstes (Main Directorate of Intelligence) des Verteidigungsministeriums der Ukraine mit.

An der Veranstaltung nahmen Vertreter der politischen und bewaffneten Opposition gegen das Regime von Wladimir Putin teil. Unter ihnen waren auch Delegierte von Freiwilligeneinheiten, die in den ukrainischen Verteidigungskräften kämpfen.

Es wird angedeutet, dass der Leiter der Hauptnachrichtendirektion des Verteidigungsministeriums Kyrylo Budanow die Veranstaltung als eine der Manifestationen des Kampfes gegen die Kreml-Diktatur unterstützte, die auch zum Sieg der Ukraine über Russland beiträgt.

Solche Ereignisse bringen das Ende des Putin-Regimes näher und tragen zur Konsolidierung aller Kräfte bei, deren Ziel es ist, die Diktatur in Russland zu stürzen und den Kreml im Krieg gegen die Ukraine zu besiegen, so die Hauptnachrichtendirektion.

Gleichzeitig reagierte der Bürgermeister von Lwiw Andrij Sadowyj scharf auf die Abhaltung des Forums der russischen Oppositionellen.

„Es wird geschrieben, dass in Lwiw heute ein Forum einiger russischer Oppositioneller stattfindet. Teilnehmer angeblich Chodorkowski, Kasparow, Feigin, Schenderowitsch und andere Namen, ich bin nicht sehr gut bekannt. Wer weiß, ob es sich um eine Art Scherz handelt? Anfrage an die zuständigen Behörden hat bereits gesendet,“ schrieb er in Telegram.

