Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Freiwillige aus mehr als 50 Ländern sind Teil der Internationalen Legion der Generaldirektion für Nachrichtendienste (General Directorate of Intelligence). Das berichtet die Generaldirektion der Nachrichtendienste.

„Heute, am 7. März, ist der Jahrestag der Internationalen Legion der Generaldirektion des Nachrichtendienstes des Verteidigungsministeriums der Ukraine! Die Legion vereinte Freiwillige aus mehr als 50 Ländern der Welt, die nach einer groß angelegten Invasion den Ukrainern zu Hilfe kamen und in den Kampf gegen die Truppen des terroristischen Russlands zogen“, heißt es in der Mitteilung.

In den Reihen der Hauptnachrichtendiensteinheit befinden sich Kämpfer, Veteranen der Special Operations Forces und anderer militärischer Einheiten aus den USA, Großbritannien, Australien, Dänemark und anderen Ländern in Europa, Asien, Afrika und Südamerika.

„Die Verteidigung von Kiew, die Kämpfe in den Regionen Charkiw, Mykolajiw, Cherson, Saporoshje und Donezk – die Soldaten der Legion waren an allen Brennpunkten der Konfrontation mit Moskau beteiligt und setzen den tapferen Kampf gegen den Feind fort“, heißt es in der Hauptdirektion des Geheimdienstes

Wir werden daran erinnern, dass der Leiter der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes Kyrylo Budanow sagte, dass die Entwickler der Marinedrohnen Magura planen, auf diesen Drohnen Mittel der Luftabwehr und möglicherweise andere Systeme der Niederlage zu platzieren.