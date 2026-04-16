Im ganzen Land wird es regnen, aber es bleibt warm

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Ukraine bleibt es warm und regnerisch: Die Temperaturen liegen tagsüber bei bis zu 19 °C und nachts bei bis zu 8 °C.

In den nächsten Tagen bleibt das Wetter in der Ukraine warm und regnerisch.

Quelle: : Ukrainisches Hydrometeorologisches Zentrum

Wörtliches Zitat des UGMZ: „Am 17. und 18. April gibt es im Großteil des Landes leichte Regenfälle, am 19. April überwiegend ohne Niederschläge, nur in den südöstlichen Regionen und auf der Krim mäßige Regenfälle“.

Details: : In den kommenden Tagen liegen die Temperaturen in der Ukraine nachts bei 1–8 °C, tagsüber bei 10–16 °C; am 17. und 18. April im Südosten des Landes und in Transkarpatien bei 14–19 °C.

In der Hauptstadt gibt es am Freitag und Samstag den ganzen Tag über leichte Regenfälle, nachts 4–8 °C, tagsüber bis zu 12–16 °C, Wind aus Nordwest bis Nord mit 5–10 m/s.

Am Sonntag bleibt es in Kiew trocken, nachts 4–6 °C, tagsüber bis zu +14 °C, Wind aus nördlicher Richtung, 5–10 m/s.