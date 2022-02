Gebietsfremde haben fast das gesamte Gas aus den ukrainischen UGS-Anlagen entnommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Januar 2022 wurden 0,45 Mrd. Kubikmeter Gas aus den unterirdischen Gasspeichern der Ukraine entnommen. Dies wurde am Vortag von Ukrtranshas bekannt gegeben.

gab an, dass ab dem 1. Januar 2022, ausländische Unternehmen 0,54 Milliarden Kubikmeter Gas in das Regime der Zolllager, während die Bewohner – 0,53 Milliarden Kubikmeter gespeichert. Am 1. Februar sanken die Reserven der Gebietsfremden auf 0,2 Milliarden Kubikmeter und die der ukrainischen Unternehmen auf 0,42 Milliarden Kubikmeter.

Gleichzeitig sanken die Reserven der Gebietsfremden im Vergleich zum 1. Februar 2021 um das 38,6-fache (um 7,51 Milliarden Kubikmeter) und die der Gebietsansässigen um das 2,1-fache (um 0,48 Milliarden Kubikmeter).