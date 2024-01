Gegen zwei russische Militäroffiziere, die in der Region Cherson einen Rentner erschossen haben, wurde ein Tatverdacht ausgesprochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Gegen zwei russische Militäroffiziere, die im besetzten Teil der Region Cherson einen Zivilisten erschossen haben, wurde ein Tatverdacht ausgesprochen. Darüber berichtete heute, am 12. Januar, der Pressedienst der regionalen Staatsanwaltschaft von Cherson.

„Den Ermittlungen zufolge drangen im Mai 2023 zwei bewaffnete Militärs der Russischen Föderation in alkoholisiertem Zustand in das Territorium des Haushalts eines Bewohners des vorübergehend besetzten Dorfes New Zburyevka in der Region Cherson ein. Im Innenhof schlugen die Verdächtigen einen 64-jährigen Mann brutal zusammen. Das Opfer versuchte zu fliehen, indem es sich im Haus versteckte. Die Angreifer verfolgten ihn jedoch und erschossen ihn mit automatischen Waffen“, heißt es in der Meldung.

Wir erinnern daran, dass die Ermittler der Nationalen Polizei der Ukraine seit dem Beginn der umfassenden Invasion Russlands in der Ukraine bis heute, dem 12. Januar 2024, 111.368 Strafverfahren wegen der Begehung von Verbrechen durch Angehörige der Streitkräfte der Russischen Föderation und ihre Komplizen auf dem Territorium der Ukraine eingeleitet haben. Die meisten Straftaten, für die ein Strafverfahren eingeleitet wurde, werden unter dem Artikel Verletzung der Gesetze und Gebräuche des Krieges untersucht.