Die Generalstaatsanwaltschaft hat den Verdacht gegen den Chef der privaten Militärfirma Wagner gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Chef des privaten Militärunternehmens Wagner wurde wegen des Verdachts der Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine und der Beihilfe zu einem Angriffskrieg informiert. Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag, 23. Dezember, mit.

„Den Ermittlungen zufolge hat der Leiter des privaten Militärunternehmens Wagner zwischen Juli 2014 und März 2015 in den vorübergehend besetzten Gebieten der Regionen Donezk und Luhansk in Absprache mit und unter der Kontrolle von Beamten der russischen Streitkräfte die ihm unterstellten militanten Einheiten befehligt und koordiniert. Zusammen mit Einheiten der russischen regulären Truppen und illegalen bewaffneten Formationen führten sie Kampfhandlungen gegen die ukrainischen Streitkräfte durch, wodurch sie die territoriale Integrität unseres Staates verletzten, indem sie vorübergehend einen Teil seines Territoriums besetzten“, heißt es in dem Bericht.

Darüber hinaus führten ihre Einheiten im Januar und Februar 2014 intensive Kampfhandlungen gegen Einheiten der Anti-Terror-Operationstruppen in Richtung Debaltseve durch. Während der Kämpfe unterstand der Leiter der privaten Militärkompanie Wagner direkt dem Kommandeur des 2. Armeekorps, Generalleutnant der russischen Streitkräfte.

Die Frage, ob der Verdächtige zur Fahndung ausgeschrieben werden soll, wird nun geklärt…