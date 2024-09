Generalstab: "Die Lage an der Front bleibt schwierig"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte berichtet über die Lage an der Front im Krieg in der Ukraine ab dem Morgen des 2. September. Was passiert an den Hauptfronten, wie ist die Lage beim Beschuss

Die Lage an der Front bleibt schwierig. Die Russen, die ihre Überlegenheit an Personal und Ausrüstung nutzen, greifen die ukrainischen Stellungen kontinuierlich an. Im Laufe des vergangenen Tages wurden 182 Gefechte an der Frontlinie verzeichnet.

Dies teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte in einem Morgenbericht am 2. September mit.

„Die ukrainischen Verteidiger halten den Ansturm der Angreifer standhaft zurück und fügen dem Feind erhebliche Verluste zu“, so der Generalstab. Nach aktualisierten Informationen hat die russische Armee gestern vier Raketenangriffe auf Stellungen ukrainischer Einheiten und Siedlungen mit 19 Raketen sowie 71 Luftangriffe, darunter 91 Drohnen, geflogen. Darüber hinaus hat sie mehr als 4.500 Mal auf Siedlungen und Stellungen ukrainischer Truppen geschossen, davon 141 Mal mit Mehrfachraketen.

Die russische Armee führte Luftangriffe durch, insbesondere in den Gebieten Bilopillia, Velyka Pysarivka, Bunyakine, Obody in der Region Sumy; Petropavlivka, Kupjansk-Vuzlovyi in der Region Charkiw; Dachne, Druzhba, Olexanderopil, Wuhledar, Velyka Novosilka, Selidove in der Region Donezk; Novoandriivka, Pyatikhatky in der Region Saporischschja.

Am 1. September führten die Luftstreitkräfte, die Raketentruppen und die Artillerie der Verteidigungskräfte 15 Angriffe auf Gebiete durch, in denen russisches Personal und russische Waffen konzentriert waren, sowie auf zwei Luftabwehranlagen der russischen Armee.

