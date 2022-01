"Geschenke" für die Ukraine: Welche Waffen die Länder zur Verteidigung gegen die russische Aggression bereitstellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Passagierflugzeuge mit Waffen an Bord fliegen in die Ukraine. Amerika, das Vereinigte Königreich, Kanada und die baltischen Staaten haben Hunderte von Tonnen Waffen und Munition an die ukrainische Armee geliefert. Aber was sind diese „Geschenke“? Was erhalten wir in den verpackten Ladungen? Werden diese militärischen „Geschenke“ den Eifer des russischen Aggressors abkühlen können?

Was hat die Ukraine erhalten und wie kann es uns helfen?

Wenn die Diplomaten zum Schweigen gebracht werden, werden die Waffen zu sprechen beginnen. Dazu kann es aber nicht kommen, wenn der Angreifer weiß, dass das Land, das er angreifen will, über Waffen verfügt, die ihm den Sieg unmöglich machen oder alle Bemühungen zunichte machen werden. Und während die Verhandlungen weitergehen, haben westliche Partner aktiv damit begonnen, die Ukraine mit Waffen zu versorgen. Denn, wie Al Capone zu sagen pflegte: „Mit einem freundlichen Wort und einem Revolver erreicht man viel mehr als mit einem freundlichen Wort“.

Mehrere Tage hintereinander lieferten britische Militärtransportflugzeuge unter Umgehung Deutschlands NLAW-Panzerabwehrraketensysteme an uns. Diese Waffen sind ein Panzerkiller für den Nahkampf oder für die Stadt. Es funktioniert nach dem Prinzip „schießen und vergessen“. Die Rakete holt das Ziel selbst ein, auch wenn sie manövriert. Der NLAW hat eine Reichweite von bis zu achthundert Metern. Die Rakete explodiert über dem Panzer und durchdringt die 500-mm-Panzerung. Das bedeutet, dass die NLAW jedes gepanzerte Fahrzeug zerstören kann.

„Mit der Einführung des NLAW, der vielleicht bald den populären Namen UFO tragen wird, ist es möglich, die Überschneidung von Panzerabständen zu lösen. Dadurch können die Infanterie- und Territorialverteidigungseinheiten mit modernsten ATGMs ausgestattet werden. Der Feind muss wissen, dass er von jedem Busch oder Fenster eines Gebäudes aus durch ein schwer zu erkennendes NLAW-Sichtgerät gejagt wird“, so Sergey Misyura, Korrespondent von ArmyInform.

Hilfe aus Litauen und Lettland

Die Abwehr von Angriffen aus der Luft ist die Achillesferse unserer Verteidigung, sagen Militärexperten. Aber hier sind uns die baltischen Staaten zu Hilfe gekommen. Mit Genehmigung der Vereinigten Staaten werden Litauen und Lettland der Ukraine tragbare Stingers-Luftabwehrsysteme übergeben. Sie sind in der Lage, Kampfflugzeuge, Hubschrauber und Drohnen in einer Entfernung von bis zu viereinhalb Kilometern und einer Höhe von fast vier Kilometern abzuschießen. Diese Systeme wurden aktiv gegen die sowjetischen Streitkräfte in Afghanistan eingesetzt, und ihr Erscheinen veränderte den Verlauf dieses Krieges.

„Die Sowjets wurden aus dem Himmel geworfen. Bei Problemen zu Beginn eines Kampfeinsatzes riefen sie sofort Feuerunterstützung aus der Luft herbei. Entweder kamen Angriffsflugzeuge, die Bomben abwarfen, oder Hubschrauber zur Feuerunterstützung. Als die Stingers auftauchten – keiner von ihnen, keiner von ihnen. Und die Bodengruppen begannen, schwere Verluste zu erleiden“, sagt der Militärexperte Oleg Zhdanov.

Hilfe aus der Tschechischen Republik

Auch die Tschechische Republik war nicht untätig. Sie kündigte an, dass sie der Ukraine 150 km lange Geschosse entweder verkaufen oder liefern würde. Dies ist eine der stärksten Munitionsarten der Artillerie. Es wird in Entfernungen von bis zu 30 Kilometern eingesetzt. Er hat eine Masse von bis zu fünfzig Kilogramm. Starker Tobak. Die Entwicklung ist alt, aber warum ist die tschechische Bereitschaft, solche Schalen mit uns zu teilen, so wichtig? Die russische Propaganda behauptet, dass ihre Flugzeuge alle ukrainischen Depots mit dieser Munition noch vor der Landinvasion zerstören werden und wir dann nichts mehr zum Kämpfen haben werden. Jetzt wissen wir, wo die Ukraine ihre Munition nachfüllen kann.

„Alle Länder, die zum Warschauer Pakt gehörten, glauben Sie mir, sie haben immer noch Bestände an sowjetischer Munition. Und glauben Sie mir, diese Länder werden die ersten sein, die uns helfen, denn sie wissen, was die sowjetische Besatzung bedeutet“, so der Militärexperte Oleg Zhdanov.

90 Tonnen Waffen aus den Vereinigten Staaten

Eine weitere Waffenlieferung aus den Vereinigten Staaten ist am Samstagabend in der Ukraine eingetroffen. Insgesamt sind es 90 Tonnen. Und es gibt noch viele weitere interessante Dinge. Dazu gehören auch die Javelin-Komplexe, über die bereits viel gesprochen wurde. Aber das ist noch nicht alles.

„Wir haben den Kongress kürzlich über unsere Absicht informiert, Mi-17-Hubschrauber zu liefern“, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki.

Ja, genau die, die für die Armee in Afghanistan bestimmt sind. Darüber hinaus haben die USA einen Gesetzesentwurf zum Schutz der Demokratie in der Ukraine ausgearbeitet, der die Bereitstellung von Militärhilfe für die Ukraine erleichtern soll. Zuvor hatte das Leihgeschäft im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis funktioniert, jetzt könnte es gegen Russland eingesetzt werden.