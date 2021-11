Geschwindigkeitsübertretungen: Überfällige Bußgelder werden eingezogen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Autofahrern, die ihre Bußgelder für erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen auf städtischen Straßen nicht bezahlen, wird das Auto beschlagnahmt. Dies gab der stellvertretende Leiter des Justizministeriums Andrei Gaichenko am Dienstag, den 2. November bekannt.

Der Grund für die radikale Haltung des Justizministeriums waren die aufsehenerregenden Verkehrsunfälle in Charkiw.

Nach den vorläufigen Angaben der Polizei betrug die Geschwindigkeit der Fahrzeuge der Täter mehr als 180 Stundenkilometer. Aus diesem Grund wird in Charkiw mit der Beschlagnahmung der Autos von Raserfahrern begonnen. Danach wird die Initiative in Kiew und später in der gesamten Ukraine umgesetzt.

Vorläufig wurde eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 150 km/h als bedingte „Reaktionszahl“ gewählt. Bei Vorliegen rechtlicher Gründe wird die Exekutive zusammen mit den Mitarbeitern des Innenministeriums die Beschlagnahme der Fahrzeuge solcher „Raser“ einleiten und durchführen.

„Die Kollegen des Innenministeriums haben einige Informationen über Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung in erheblichem Umfang systematisiert (wir sprechen über den Fahrstil in Städten, nicht auf Autobahnen). Wie vorhergesagt, handelt es sich bei den Tätern um dieselben Personen. Daher beschloss das Justizministerium, für Ordnung auf den Straßen zu sorgen, denn wie sich herausstellte, zahlen Temposünder nicht gerne Bußgelder für solche Verstöße. Wer sich erlaubt, in der Stadt mehr als 150 km/h zu fahren, sollte dafür verantwortlich sein. Vor allem, wenn er nicht nur die Geschwindigkeitsbegrenzung überschreitet, sondern auch keine Bußgelder für diese Überschreitung zahlt. Autofahrer mit einem solchen Fahrstil bringen die Bürger in Gefahr“, fügte Gaichenko hinzu.

Es wurde bereits berichtet, dass der Jugendliche, der einen schrecklichen Unfall in Charkiw verursacht hat, möglicherweise amnestiert wird. Und die Polizei erzählte, wie er sich bei der Befragung verhält.

